La storia triste di Mila, la mamma cane che ha perso i suoi cuccioli per un parto prematuro: ecco cosa è successo dopo

La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è davvero triste e straziante. La protagonista è una mamma cane, chiamata Mila, che per un parto prematuro ha perso tutti i suoi cuccioli. Erano troppo piccoli per sopravvivere e i medici non sono riusciti a fare nulla.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni animale dovrebbe avere la possibilità di prendersi cura dei suoi figli, ma questo ovviamente non è sempre possibile.

Mila è stata trovata dai volontari di Sunshine Dog Rescue mentre viveva come randagia tra il Messico e l’Arizona. Come tutti i cani nella sua stessa situazione, aveva bisogno di aiuto.

Era magra e debole. Si vedeva benissimo che non aveva mai avuto una casa calda ed una famiglia amorevole. Purtroppo proprio a causa di tutte queste problematiche, non aveva nemmeno fiducia negli esseri umani.

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi hanno lavorato a lungo per riuscire a catturarla e, alla fine, grazie al cibo e a molta pazienza, sono riusciti a prenderla e portarla al rifugio.

Purtroppo è proprio durante la visita medica, che è venuta fuori la triste realtà. La cagnolina era in dolce attesa. Nonostante fosse presto, aveva già le contrazioni e i suoi cuccioli erano in grave pericolo.

La perdita straziante dei figli della piccola Mila

CREDIT: YOUTUBE

Per diversi giorni i ragazzi hanno cercato di evitare la tragedia, ma alla fine non c’è stato più nulla da fare. Mila ha avuto un parto prematuro e poche ore dopo la nascita, i suoi piccoli hanno perso la vita. Erano troppo deboli per sopravvivere.

La cagnolina però desiderava fare la mamma e potersi prendere cura di qualcuno. Per questo, i ragazzi hanno deciso di metterle vicino 3 gattini, che erano rimasti improvvisamente senza la loro mamma. Ecco il video della storia di seguito:

Mila si è presa cura dei piccolini come fossero figli suoi. In particolare ha instaurato un legame speciale con uno dei gatti chiamato Gumball. Per fortuna sia Mila che questo piccolo sono stati adottati dalla stessa famiglia umana e oggi hanno la possibilità di poter stare ancora insieme.