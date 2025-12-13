Mike Portnoy rivela piani per nuovo album dei Dream Theater

Il batterista dei Dream Theater, Mike Portnoy, ha parlato di come sia stato per lui essere in tour con la band ancora una volta dopo 13 anni di assenza. Le leggende progressive del metal hanno suonato il loro primo concerto con Portnoy in 14 anni alla O2 Arena di Londra. Portnoy, che ha co-fondato Dream Theater, ha suonato in 10 degli album della band prima di uscire dal gruppo nel 2010. tornato a Dream Theater dopo essere stato sostituito da Mike Mangini, che ha suonato con la band in cinque album in studio e nei tour mondiali.

Alla domanda se il suo ritorno a Dream Theater sia stato “senza soluzione di continuità”, Portnoy ha risposto che per lui è stato come tornare a casa dalla sua famiglia, in quanto i membri della band hanno vissuto la vita insieme e condiviso molte esperienze. Ha anche menzionato che ci sono stati dei piccoli passi che hanno portato al suo ritorno, come suonare nell’album solista e il tour di John Petrucci e fare un album con il Liquid Tension Experiment.

Portnoy ha anche parlato del fatto che lui e i suoi compagni di band stiano già pensando a un seguito dell’album “Parasonnia” e ha detto che dovranno aspettare fino a quando il ciclo del tour si concluderà, probabilmente entro la prossima primavera, e poi inizieranno a pensare a un nuovo album.