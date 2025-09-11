22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Mike Flanagan torna con The Life of Chuck e il suo caos emotivo

Mike Flanagan torna con The Life of Chuck e il suo caos emotivo

Mike Flanagan torna alla carica con un nuovo film tratto da un racconto di Stephen King, intitolato “The Life of Chuck”, che arriverà nei cinema il 18 settembre grazie a Eagle Pictures. Questa è la sua terza collaborazione con l’autore, dopo “Il gioco di Gerald” e “Doctor Sleep”.

La trama di “The Life of Chuck” si sviluppa in un mondo in crisi, segnato da disastri naturali e un’umanità che accetta passivamente il collasso della Terra. La storia segue un professore, interpretato da Chiwetel Ejiofor, e la sua ex moglie, Karen Gillan, mentre navigano un’esistenza dominata da eventi misteriosi e un senso di impotenza.

Il film si presenta con una struttura narrativa inversa, iniziando dal terzo atto e risalendo al passato. Chuck, interpretato da Tom Hiddleston, entra in scena solo verso metà film, accompagnato dalla voce narrante di Nick Offerman. Questa narrazione non convenzionale esplora i ricordi di Chuck e le sue aspirazioni, offrendo uno spaccato della sua vita e relazioni familiari, comprese le interpretazioni di Mark Hamill e Mia Sara.

Flanagan mette in evidenza le emozioni attraverso immagini suggestive e una colonna sonora delicata, creando un’atmosfera che oscilla tra la dolcezza e il terrore. “The Life of Chuck” affronta tematiche profonde, come la vita e la mortalità, in un racconto che, pur essendo intriso di tristezza e disperazione, riesce a trasmettere un messaggio di speranza e la bellezza dell’esistenza.

