Mika, Who’s Gonna Love Me Now: il testo e il significato del nuovo singolo del cantante libanese.

L’estate di Mika riparte da un grande singolo. Il cantautore di origine libanese, una delle star internazionali più amate nel nostro Paese, ha pubblicato in questi giorni Who’s Gonna Love Me Now, una canzone presentata anche dal vivo in Italia nell’unico appuntamento italiano del suo tour estivo, in Sardegna, a Santa Margherita di Pula. Un grande show animato, a sorpresa, anche da Fiorello, ospite tra il pubblico ma protagonista anche sul palco. Scopriamo insieme il significato di questa nuova canzone dell’artista già in corsa per il titolo di re dell’estate con Baby K.

Mika: il testo di Who’s Gonna Love Me Now

Mentre in radio spopola ancora Bolero, il singolo che lo vede per la prima volta in collaborazione con una delle regine delle estati italiane, il cantante più cosmopolita ha pubblicato un nuovo brano, Who’s Gonna Love, parte integrante della colonna sonora del film Anything Possible, in arrivo su Prime Video.

Mika

Parlando ai suoi fan su Instagram di questo brano, l’artista ha raccontato: “Amo questa canzone! Struggente, pura, sincera e con una melodia meravigliosa. Spero vi piaccia quanto piace a me“. Di seguito il video con il testo della nuova canzone:

Il significato di Who’s Gonna Love Me Now

La nuova canzone di Mika ha un testo semplice ma interessante, in linea ovviamente anche con quella che è, più o meno, la trama del film che va ad accompagnare. Nel brano si parla di un amore che è terminato e che lascia moltissimi dubbi nel protagonista. Un ragazzo o una ragazza che si sente fuori tempo massimo, consumato, invecchiato, e che si chiede chi potrà più amarlo ormai nella vita. Una sensazione che tutti, dopo una rottura, abbiamo affrontato almeno una volta, specialmente alla fine di una relazione lunga e importante, di quelle che pensavi e speravi potessero durare per tutta la vita.