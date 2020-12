Mika ha fatto una gaffe durante la semifinale di X Factor (che ha visto l’eliminazione di Mydrama), svelando che Hell Raton ha avuto il Covid-19 proprio durante le registrazioni del programma.

“Volevo sottolineare il fatto che quando lui era con il Covid…”.

Una frase lasciata morire lì non appena Hell Raton, palesemente preso alla sprovvista, ha esclamato:

“Noo! Non lo sa nessuno! Ok, ok, Mika ha appena fatto una gaffe. Adesso sapete che io, nel momento di preparazione di queste ragazze, io sono stato quarantenato a distanza ed ho lavorato con loro in un percorso molto difficile ed una persona che mi è stata vicino è stata Emma, quindi ci tengo a ringraziarla”.

La gaffe di Mika ad X Factor, il video:

Mika svela che Hell Raton ha avuto il Covid durante #XF2020 pic.twitter.com/GXZusjbxrQ — Giulio Pasqui (@GPasqui) December 3, 2020

X Factor, i finalisti

La prossima settimana si terrà la finale di X Factor dove si contenderanno il titolo un esponente per ogni giudice: Little Pieces of Marmelade (di Manuel Agnelli), Casadilego (di Hell Raton), N.A.I.P. (di Mika) e Blind (di Emma Marrone).