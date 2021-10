Finalmente sappiamo che il prossimo Eurovision Song Contest si terrà a Torino (dove in quel periodo una notte in hotel costerà più di un concerto privato della Ciccone). Però è ancora mistero sui conduttori che saranno al timone dell’importante evento musicale. Da mesi circolano rumor su Alessandro Cattelan, ma è anche stato fatto il nome di Chiara Ferragni e pure quello di Milly Carlucci, che poi si è proposta per presentare lo show. Ma la vera sorpresa è arrivata due settimane fa quando Gabriele Corsi ha rivelato che sarebbe stato Mika a condurre l’Eurovision 2022: “Ok, ma ora salutiamo tutti Mika che sta conducendo X Factor. E sempre lui presenterà l’Eurovision… ecco l’abbiamo detto, è fatta“.

NOTIZIA UFFICIALE: #Eurovision 2022 si terrà a Torino e sarà condotto dal cantante @mikasounds. pic.twitter.com/SAmTtMJXGW — Edoardo (@Edoardo_Muci_) October 8, 2021

La notizia ha fatto il giro di tutti i siti che si occupano di tv e musica e così Corsi è stato costretto a smentire le sue dichiarazioni: ” in pratica è successo che ieri qualcuno ha rilanciato la mia battuta sui social e gli organi di stampa l’hanno ripreso, la notizia è finita ovunque. La notizia non è nuova, gira da mesi, ma non ne abbiamo certezza. Mika è vero è l’hashtag da lanciare, altroché. Sapete bene lo scetticismo che ha accompagnato la mia conduzione dell’Eurovision, adesso tutti o si auto candidano o si hanno il nome del conduttore giusto. Prima questo evento era visto come una baracconata, guardato con un po’ di spocchia, quando invece è un evento di portata mondiale“.

La smentita di Mika.

In molti non hanno creduto alla rettifica di Gabriele Corsi, ma adesso a fare chiarezza c’ha pensato Mika, che a Le Journal du dimanche ha rivelato: “Io come presentatore? ragazzi non capisco proprio di cosa state parlando. Avete letto male, cambiate i vostri occhiali“.

E in effetti la risposta non stupisce, perché – come fa notare EurofestivalNews – in passato il cantante ha rifiutato per ben 4 volte di rappresentare il Regno Unito all’Eurovision. E come se non bastasse l’artista in un’intervista su RTL nel 2015 non ha speso bellissime parole per lo show: “La maggior parte delle canzoni che sono all’Eurovision sono vergognose. Sono una me**a. Non credo sia consentito portare canzoni migliori. Non fa parte di quel gioco. Devi per forza presentare canzoni terribili“.

Fin al culebrón de Mika como presentador de #Eurovision 2022: Lo niega. En una entrevista al Journal du Dimanche, el artista deja claro que no presentará el certamen. (Artículo @TeleLoisirs) pic.twitter.com/KHOhgTNAVF — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) October 25, 2021