Mika protagonista di un’anteprima del festival Piano City Milano

Piano City Milano: protagonista di una speciale anteprima il cantautore Mika. La data e tutti i dettagli su un appuntamento imperdibile.

La dodicesima edizione di Piano City Milano, apprezzato festival pianistico, si terrà dal 19 al 21 maggio. Quest’anno il festival promette un’esperienza straordinaria ai partecipanti, grazie a una speciale performance in anteprima di Mika, artista di fama mondiale con oltre 10 milioni di album venduti. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 maggio alle 21.00 al Castello Sforzesco. L’esclusiva performance è stata pensata appositamente per il palco del festival. Le prenotazioni per l’anteprima sono disponibili da martedì 9 maggio alle ore 16.00 sul sito ufficiale del festival www.pianocitymilano.it, insieme a tutto il programma di un festival imperdibile.

Mika al Castello Sforzesco

Mika è pronto a mettere in scena una performance spettacolare nell’incantevole Castello Sforzesco. Con il suo fidato pianoforte al fianco, promette di stupire il pubblico con un’esplosione di colori, idee e follie, quelle cui ci ha abituati nel corso della sua carriera. La sua esclusiva performance è stata studiata appositamente per il palcoscenico di Piano City Milano. Non a caso questo evento rappresenta un’anteprima di altri sei appuntamenti speciali che l’artista ha in programma per questa estate in Italia.

Mika

Piano City Milano è un evento straordinario organizzato dall’Associazione Piano City Milano, dal Comune di Milano, dal Ministero del Turismo e con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali. Coinvolge istituzioni, associazioni, partner e cittadini in uno sforzo condiviso per rendere più viva la città attraverso la musica e un programma completo che abbraccia l’intera regione. L’evento è curato da Ponderosa Music&Art e Hdemia e si avvale della direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini.

Piano City Milano: una storia di successo

Piano City Milano è stato istituito nel 2011 e ha rappresentato il primo festival cittadino di Milano. Ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo della città come vivace metropoli europea ricca di sperimentazioni culturali. I suoi fondatori, Daniela Cattaneo Diaz e Titti Santini, si sono dedicati al progetto e hanno raccolto una rete di partner che hanno investito in questo progetto straordinario. Insieme, hanno immaginato una versione unica e innovativa di Milano.

Il festival è reso possibile da una forte collaborazione tra istituzioni pubbliche e aziende private, che si traduce in un evento accessibile e diffuso in tutta la città. L’edizione in corso è un ottimo esempio di sinergia di successo, con il Comune di Milano – Assessorato alla Cultura e il Corriere della Sera come partner principali, e Intesa Sanpaolo e Volvo come partner di supporto. Il festival vede inoltre la partecipazione di tanti altri partner, tra cui Steinway & Sons, Griffa & Figli, Tagliabue, Passadori Pianoforti, Scorticati Pianoforti, Kawai, Schimmel Pianoforti, Tarantino Pianoforti, Serazio Pianoforti come partner tecnici, con AIARP che fornisce il supporto tecnico.