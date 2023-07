Mika, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Mika torna in tour in Italia: la scaletta dei concerti del cantante nel nostro paese nel 2023. Ecco l’ordine delle canzoni.

Tutto pronto per il grande ritorno di Mika in Italia. L’artista di origini libanesi, sta per cominciare il suo nuovo tour nel nostro paese, come sempre attesissimo. Ormai adottato, in tutti i sensi, dal pubblico italiano, il cantautore ha deciso di omaggiare i suoi fan con tanti nuovi concerti. Saranno ben sei infatti gli appuntamenti italiani della sua tournée, a partire dall’8 luglio. Scopriamo insieme la scaletta e le canzoni che porterà in concerto durante questi live.

Mika in concerto in Italia nel 2023

La prima data dell’ex giudice di X Factor, lo scorso anno grande protagonista in qualità di conduttore dell’Eurovision di Torino, è in programma all’Arena Regina di Cattolica, in provincia di Rimini. Un primo live che farà da antipasto per questo che è a tutti gli effetti un nuovo tour italiano per l’artista di cultura britannica.

Mika

Il 10 luglio sarà quindi atteso da un concerto a Perugia per l’Umbria Jazz, seguito il 12 luglio da un altro spettacolo in un festival importante, il Marostica Summer Festival, in provincia di Vicenza. L’altra metà della leg italiana del tour si svolgerà invece il 15 luglio a Matera, al Sonic Park, il 16 luglio a Chieti, all’Arena La Civitella, e infine il 23 luglio nel contesto spettacolare dei Laghi di Fusine a Tarvisio, in provincia di Udine.

La scaletta dei concerti di Mika

Come sempre, grazie a un repertorio ricco e variegato, i concerti di Mika saranno contrassegnati da momenti di grande emozione, splendide ballate, canzoni scatenate e tanto, tantissimo divertimento.

Non sappiamo se ci sarà spazio per qualche sorpresa dedicata al pubblico italiano, cosa peraltro non improbabile. Di base la setlist dovrebbe però essere simile a quella presentata dal cantautore durante gli appuntamenti più recenti del suo tour mondiale.

Ecco le canzoni suonate il 24 giugno a Casablanca:

– Lollipop

– Origin of Love

– Big Girl (You Are Beautiful)

– Tiny Love

– Relax, Take It Easy

– Boum Boum Boum

– Ice Cream

– Blame It on the Girls

– Billy Brown

– Yo Yo

– Underwater

– Rain

– Happy Ending

– Last Party

– Elle em dit

– Grace Kelly

– We Are Golden

– Love Today