📣 Mika annuncia lo Spinning Out Tour per il 2026 con due imperdibili date in Italia!💣

📆 2 marzo 2026 | Bologna, Unipol Arena

📆 4 marzo 2026 | Torino, Sala Fucine OGR Torino

🎫 Biglietti in vendita dalle 11 di venerdì 11 luglio su !

Scopri tutti i dettagli su