“Parla con i tuoi, non rompere il c…. Vaff….”. Scintille, parolacce e insulti a portata di microfono. Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini accendono dalla panchina la sfida tra Atalanta e Bologna. Il tecnico rossoblu e quello nerazzurro danno vita ad un confronto acceso nel corso del primo tempo per una decisione del direttore di gara. “Parla con i tuoi, non rompere il c…. Vaff….”, ha detto Mihajlovic, come ha captato il microfono nel silenzioi del Gewiss Stadium totalmente deserto. Gasperini ha replicato ed è stato punito con l’espulsione. “Perché a me? Ma cosa fai? E’ andato fuori quello che non lo meritava! Tutta sta caciara, eh bravi! Non è possibile!”, ha detto l’allenatore orobico rivolgendosi alla panchina felsinea dove Mihajlovic, ammonito, è rimasto.

Fonte