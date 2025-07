Mihăilă lascia il Parma: futuro in Turchia con il Rizespor

Valentin Mihăilă si appresta a lasciare il Parma Calcio, con la sua avventura nella squadra giunta al termine. Secondo quanto riportato da fonti locali, l’attaccante rumeno è in fase avanzata di trattativa per unirsi al Çaykur Rizespor, club della Serie A turca.

Il Parma riceverà circa 2 milioni di euro per la cessione, mentre per il calciatore è stato offerto un contratto quadriennale con un ingaggio superiore a 1 milione di euro a stagione. Mihăilă, che ha iniziato la nuova stagione allenandosi a parte, era ormai considerato fuori dai piani della dirigenza.

Nella sua esperienza con i crociati, il giocatore ha collezionato 106 presenze, distribuite tra 62 in Serie B, 37 in Serie A e 7 in Coppa Italia. Ha messo a segno 15 gol e fornito 12 assist; nell’ultima stagione ha partecipato a 22 partite, aggiungendo 3 assist al suo curriculum.

Nonostante i ripetuti problemi fisici, il rumeno ha chiuso la sua avventura a Parma con un trofeo in bacheca: il titolo di campione di Serie B 2023/2024. La sua carriera proseguirà ora in Turchia, con l’annuncio ufficiale atteso a breve.