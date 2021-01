Centoquarantacinque persone in balìa di onde alte e gelo a quindici miglia dalla costa libica e nessuna nave di soccorso presente in zona perchè la Ocean Viking, sola imbarcazione umanitaria in missione nel Mediterraneo centrale, si sta dirigendo verso nord con 372 migranti a bordo tra cui alcuni neonati salvati in tre diverse operazioni in due giorni.

“Ci sono diverse navi militari italiane in zona e c’è la nave italiana di stanza al porto di Tripoli che potrebbero subito intervenire per salvare queste persone che stanno rischiando la morte e che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero solo essere intercettate dalla guardia costiera libica che le riporterebbero nei campi di concentramento da cui stanno fuggendo. Che intervengano subito”, l’appello di Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans.

A bordo del gommone bianco alla deriva ci sono molte donne e bambini, come riferisce il centralino di soccorso Alarm phone che questa notte ha ricevuto una disperata richiesta di aiuto da parte dei migranti, hanno raccontato di essere partiti ieri notte e di essere stati costretti dai trafficanti a salire sul gommone nonostante il maltempo.

Negli ultimi giorni le partenze dalla Libia sono riprese in modo massiccio nonostante le condizioni meteo sfavorevoli. I trafficanti hanno ricominciato a mettere in mare gommoni facendo salire una media di 150 persone e diverse imbarcazioni sono state riportate in Libia. E’ stato registrato anche il primo naufragio dell’anno con 43 vittime confermate da Oim e Unhcr. “E’ una tragedia in diretta sotto gli occhi di tutti e nessuno interviene”, accusa Casarini.