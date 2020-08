I Vescovi scendono in campo contro l’ordinanza del governatore siciliano Musumeci con la quale chiude i centri di accoglienza e gli hot spot. In particolare, a dare voce alla preoccupazione è mons. Antonio Staglianò, vescovo di Noto, che parla in qualità di delegato della Conferenza episcopale siciliana per le Migrazioni. “Non si giustifica un agire di alcuni politici, tendente a usare la paura per un facile, immediato, consenso: chi governa – scrive il vescovo- deve piuttosto aiutare la comunità a fronteggiare pericoli e paure con senso di grande prudenza e proporre soluzioni ispirate ai grandi valori della nostra Costituzione”.

