Migranti trattenuti sulla Diciotti, la Cassazione condanna il governo: dovrà risarcirli

Il governo italiano è stato condannato dalla Cassazione a risarcire i migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti nel 2018, dove rimasero dal 16 al 25 agosto a causa del divieto di sbarco al porto di Catania. I migranti hanno chiesto il risarcimento per i danni non patrimoniali subiti a causa dell’illegittima restrizione della loro libertà. La Corte ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Roma, rinviando il caso per quantificare il danno.

La premier Giorgia Meloni ha critico la decisione, definendola “un principio risarcitorio assai opinabile” e sostenendo che il risarcimento deve provenire dai contribuenti italiani. Ha anche affermato che le decisioni del governo, in particolare quelle legate a immigrati che tentano di entrare illegalmente in Italia, non avvicinano i cittadini alle istituzioni. Meloni ha espresso frustrazione per dover spendere risorse in queste situazioni, considerando che il governo ha altre priorità.

Secondo i giudici, il rifiuto della autorizzazione allo sbarco dei migranti non può essere considerato un atto politico non soggetto al controllo giurisdizionale, ma piuttosto un’azione amministrativa. La Corte ha sottolineato che qualunque azione di governo deve rispettare i diritti fondamentali delle persone e che i vincoli normativi devono essere seguiti. Inoltre, è stato affermato che l’obbligo di soccorso in mare è fondamentale e prevalente rispetto ad altre norme, rappresentando un dovere per chiunque abbia conoscenza di una situazione di pericolo in mare, in accordo con il diritto marittimo e le convenzioni internazionali.