Un barcone con 70 migranti a bordo è alla deriva al largo della Libia. Avrebbero iniziato a imbarcare acqua poco dopo la partenza da Zawya. Lo rende noto Alarm Phone che ha ricevuto un Sos: “Siamo appena stati informati di una barca con 70 persone in grave pericolo. Abbiamo allertato subito le autorità. Necessitano soccorso urgente”.

?? 70 vite a rischio a largo della #Libia!

Siamo appena stati informati di una barca con ~70 persone in grave pericolo. Ci è stato riferito che hanno iniziato a imbarcare acqua poco dopo la partenza da #Zawya. Abbiamo allertato subito le autorità. Necessitano soccorso urgente! — Alarm Phone (@alarm_phone) February 18, 2021

Intanto sono trecento i migranti sbarcati a Lampedusa nelle ultime 48 ore. Nella giornata di ieri ci sono stati due sbarchi, il primo la mattina di 120 persone, tra cui 30 donne e 5 minori; il secondo in serata di 74 migranti, intercettati poco al largo dall’isola. Tutti erano salpati dal porto di Sfax, in Tunisia. Nella serata precedente erano giunti, rende noto Mediterraneo.it, in 108. In totale. In totale 302 persone, a cui si aggiungono i 5 già presenti nell’hotspot. Ieri 56 migranti erano arrivati anche a Pantelleria.

Stamattina infine la “Aita Mari” ha individuato una barca alla deriva con 120 persone a bordo, nel Mediterraneo Centrale. Tra loro, informa la ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, un bambino e otto donne.