Divieto di sbarco per i migranti e il personale della nave quarantena Aurelia in rada a Trapani. È quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Giacomo Tranchida. “Lascia basiti – scrive su Facebook il primo cittadino – apprendere la notizia dell’ennesimo arrivo di nave (Aurora) quarantena al porto di Trapani mentre non è dato ancora al momento capire, nella fase post quarantena, dove il governo intenda traferire i migranti della nave Azzurra risultati negativi al tampone. Ovvia e conseguente sarà l’ennesima ordinanza sindacale di divieto di sbarco, ma così comunque non può andare”.

