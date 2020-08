A Lampedusa è ormai piena emergenza. In poche ore sono poco meno di 300 i migranti approdati sulla più grande delle Pelagie, dove l’hotspot è ormai al collasso. Una condizione aggravata dalle “continue fughe” dalla struttura di contrada Imbriacola. “E’ un fenomeno quotidiano”, dice il sindaco Totò Martello all’Adnkronos. Gli ultimi, circa una quarantina, sarebbero riusciti ad allontanarsi ieri dal centro. E proprio ieri il primo cittadino in una lettera aperta al premier Conte ha puntato il dito contro l’inefficienza dell’Esecutivo. “In queste condizioni il suo governo non è in grado di garantire le norme di sicurezza, non solo sanitarie, sull’isola – aveva scritto – quindi, basta con provvedimenti tampone, basta con questo silenzio assordante: lei ed il suo governo non potete tacere di fronte a ciò che sta accadendo a Lampedusa!”.

