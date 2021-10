Sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Complessivamente questa mattina ne sono arrivati 49. Intorno alle 8:30 un barchino con a bordo 9 persone è approdato sulla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi. I migranti sono stati bloccati dai carabinieri di Teulada mentre si allontanavano. Poco più tardi nella stessa zona ci sono stati altri due sbarchi: 18 in questo caso i migranti bloccati dai militari dell’Arma. È delle 11:30, invece, lo sbarco sulla spiaggia Santa Margherita, nel territorio di Pula di altri 22 migranti arrivati a bordo di una imbarcazione in legno dotata di motore fuori bordo da 40 cavalli. Anche in questo caso gli stranieri sono stati bloccati dai carabinieri. La barca è stata sequestrata. Tutti i migranti sono uomini in buone condizioni di salute, e sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena.

Altri trentuno migranti sono invece sbarcati nella notte a Lampedusa. Il primo barchino con 16 persone a bordo, tra cui 2 donne, è stato intercettato dal pattugliatore della Guardia di finanza a circa 11 miglia dall’isola. Tutti sono stati trasbordati e l’imbarcazione lasciata alla deriva. Sono poi approdati autonomamente 15 tunisini: i militari della locale tenenza delle Fiamme gialle li hanno bloccati al molo commerciale intorno alle 3.30. L’imbarcazione di circa 6 metri utilizzata per la traversata è stata sequestrata. Per entrambi i gruppi, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola.

E a Siculiana, non lontano da Agrigento altri 41 migranti di nazionalità tunisina sono approdati all’alba sulla spiaggia. I migranti, divisi in piccoli gruppi, sono stati avvistati e bloccati lungo la Strada statale 115. Le forze dell’ordine li hanno hanno trasferiti alla tensostruttura della Protezione civile del porto empedoclino dove sono in corso le procedure di identificazione e i primi controlli medico-sanitari.

E almeno due persone sono morte al largo della Tunisia nel naufragio di un peschereccio che trasportava circa 30 migranti. La Guarda costiera tunisina – riferisce l’agenzia di stampa Tap – ne ha soccorsi e salvati due ed e’ in cerca di altri eventuali sopravvissuti. Il naufragio e’ avvenuto nell’area di mare tra Chebba e Mahdia.