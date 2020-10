Nel 2019 gli sbarchi sono continuati a diminuire. Gli immigrati approdati sulle coste italiane nell’anno sono stati 11.471, il 50,9% in meno rispetto ai 23.370 dell’anno precedente e pari ad appena un decimo (9,6%) rispetto ai 119.369 del 2017. L’emergenza, che aveva portato in Italia quasi 625mila migranti fra il 2014 e il 2017 (una media di 156mila l’anno), non c’è più: anche l’incremento registrato nei primi otto mesi di quest’anno, infatti, è lontanissimo dai numeri del quadriennio di afflussi più acuti se è vero che fino al 7 settembre sono sbarcati in Italia 19.995 stranieri, più del triplo rispetto ai 5.683 dello stesso periodo dell’anno precedente, ma comunque meno rispetto ai 20.301 del 2018 (-1,5%). E’ quanto rileva il Dossier statistico immigrazione 2020 curato da Idos e Confronti, giunto alla sua trentesima edizione.

