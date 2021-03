Due fascicoli di indagine in Procura a Genova: nel primo due stranieri sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale durante un fermo dentro un treno alla stazione di Brignole. Nell’altro, appena aperto dal pubblico ministero Federico Panichi, è finito il video mandato in onda ieri sera a “Striscia la Notizia”, nel quale si vedono i due migranti con le braccia alzate colpiti da manganelli, calci e un piede di porco usato per aprire le porte del bagno dove i due si erano rinchiusi.

Questa seconda indagine arriva dalla Procura di Savona, che ha ricevuto lo stesso video e nelle scorse ore lo ha girato per competenza agli inquirenti genovesi. In base ai primi accertamenti, i due migranti si sarebbero chiusi dentro il bagno di un convoglio diretto a Ventimiglia. Per almeno un’ora il personale a bordo non è riuscito ad aprire le porte, finché non sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria.

Secondo il procuratore capo Francesco Cozzi “si tratta di capire come sono andate esattamente le cose. Noi vediamo una parte dell’azione, che si è svolta più a lungo rispetto alla durata delle immagini. Verrà visionato con attenzione il video per accertarsi se ci siano o meno estremi di reato. Così come verranno ascoltati i testimoni della vicenda”.

Striscia la Notizia nel servizio ha chiesto spiegazioni di quanto accaduto al direttore della polizia ferroviaria, Olimpia Del Maffeo. “La pattuglia è intervenuta in seguito alla richiesta di un capotreno – ha spiegato la dirigente – perché c’erano delle persone chiuse nel bagno che si sottraevano ai controlli da un’ora. Nel momento in cui il bagno si è aperto, queste persone hanno reagito in modo violento”.