“Quello che è avvenuto in mezzo al mare il 17 agosto è di una gravità estrema. Direi un atto di crudeltà disumana. I miliziani libici, secondo le testimonianze dei sopravvissuti, hanno sparato contro il gommone provocandone l’affondamento. Una quarantina di persone a bordo sono morte annegate. Non si può continuare così, è inaccettabile. Quello che più mi sconcerta è la posizione del governo italiano, i suoi silenzi mentre c’è chi, fuggendo da fame, guerre e violenze, continua a perdere la vita, le sue politiche migratorie con nessuna rottura rispetto al passato. Nel Mediterraneo, tra l’altro, attualmente non ci sono più navi salva vita, bloccate nei porti per presunte irregolarità”. Non nasconde la sua preoccupazione padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, che, interpellato dall’Adnkronos, interviene sulla strage del 17 agosto a largo delle coste libiche, “il più grave naufragio del 2020”, secondo Oim e Unhcr. A bordo del gommone affondato c’erano 81 persone, per lo più provenienti da Senegal, Mali, Ciad e Ghana: 45 sono morte, tra cui 5 bambini. Si sono salvati in 36, tutti trasferiti in un centro di detenzione libico.

Fonte