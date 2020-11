Duro j’accuse del missionario comboniano padre Alex Zanotelli al governo e all’Europa per la gestione dei migranti dopo la nuova ecatombe nel Mediterraneo. Il sacerdote pacifista, senza troppi giri di parole, denuncia all’Adnkronos: “Il comportamento del governo giallorosso, come anche quello dell’Europa, è criminale e immorale. E noi siamo complici con la nostra indifferenza e ignavia di questo genocidio. Sono indignato, come uomo, ma soprattutto come cristiano, davanti a questo macabro spettacolo che avviene in questi giorni nel Mediterraneo. E’ inaccettabile la nostra indifferenza disumana a così tanti naufragi e morti nel ‘Cimiterium Nostrum'”.

