Migranti, padre Spadaro ricorda parole Papa a gesuiti Malta: ''Migrazioni problema dell'Europa''

”Il Papa ai gesuiti di Malta: ‘quello delle migrazioni è un problema dell’Europa. I Paesi non si mettono d’accordo. Capisco che per Italia, Cipro, Malta, Grecia e Spagna non è facile. Sono loro che devono riceverli perché sono i primi porti ma poi l’Europa deve farsene carico”’. E’ quanto scrive in un tweet Padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, riportando le dichiarazioni del Papa ai gesuiti di Malta nel viaggio di aprile scorso.

”In Europa bisogna progredire con i diritti umani per eliminare la cultura dello scarto”, si legge in un altro tweet di padre Spadaro. ”Bisogna pure evitare di dare legittimità alla complicità delle autorità competenti, sempre, anche in meeting e incontri”, scrive ancora Spadaro.