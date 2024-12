Migranti, oggi vertice sull’Albania convocato da Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato oggi a Palazzo Chigi una riunione per discutere il protocollo con l’Albania riguardante la gestione dei flussi migratori. Questo incontro è stato annunciato dalla premier al termine del vertice Nord-Sud tenutosi in Lapponia. Meloni ha riferito che stanno affrontando alcune difficoltà nell’interpretazione delle regole previste dall’intesa, ma ha assicurato che stanno lavorando per superare questi ostacoli e ha sottolineato l’importanza di esplorare soluzioni innovative.

La premier ha osservato che la Corte di Cassazione ha supportato la posizione del governo, affermando che è diritto degli esecutivi determinare quali Paesi possano essere considerati sicuri. Tuttavia, ha chiarito che i giudici possono esaminare i casi specifici, senza poter annullare completamente le disposizioni in vigore. Meloni ha accolto favorevolmente le nuove regole del patto dell’Unione Europea sulla migrazione, ma ha sollecitato misure più decisive riguardo ai rimpatri.

Alla riunione, oltre a Meloni, parteciperanno il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il quale parteciperà in collegamento dall’estero. Sarà inoltre presente il consigliere diplomatico della presidente, Fabrizio Saggio. Questo incontro rappresenta un passo importante nella gestione della migrazione e nella collaborazione con l’Albania, un Paese chiave in questo contesto.

Meloni ha enfatizzato la necessità di affrontare le questioni migratorie con un approccio innovativo e collaborativo, riconoscendo le complessità legate all’interpretazione delle norme esistenti. La riunione di oggi ha quindi lo scopo di allineare le posizioni e decidere come procedere per garantire una gestione efficace e sicura dei flussi migratori, in linea con gli interessi nazionali e le nuove direttive europee.