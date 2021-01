A darne notizia sono le agenzie dell’Onu, l’Oim e l’Unhcr. Una quarantina di migranti hanno perso la vita ieri nel naufragio di un’imbarcazione partita all’alba da Zawiya, in Libia. A causa di un problema al motore il barcone si è fermato e si è poi rovesciata per il maltempo e il mare mosso. Le vittime sarebbero almeno 43. Una decina i sopravvissuti che sono stati portati a Zwara dalla Libyan Cpastal Security.

I superstiti, provenienti dalla Costa d’Avorio, Nigeria, Ghana e Gambia, hanno riferito che i compagni di viaggio annegati erano tutti come loro provenienti dai Paesi dell’Africa occidentale. Al porto di Zwarea hanno ricevuto assistenza da parte del personale dell’Oim e dell’International Rescue Committee che hanno fornito loro cibo, acqua e cure mediche.

“Il Mediterraneo centrale – dicono Oim e Unhcr – resta la rotta migratoria più pericolosa del mondo Oim e Unhcr temono che, a causa della limitata capacità di monitorare queste rotte, il numero reale di persone morte nel 2020 potrebbe essere più alto di quanto si pensi. Questa ulteriore tragedia evidenzia ancora una volta come sia necessario che gli Stati riattivino operazioni di ricerca e salvataggio, una lacuna che le Ong e le navi commerciali stanno cercando di colmare nonostante le loro limitate risorse”.

Le agenzie dell’Onu denunciano come in Libia ” continuano gli arresti arbitrari e le detenzioni in condizioni drammatiche” e temono che “qualora l’inazione e l’impunità dovessero prevalere un numero ancora più elevato di persone potrebbe perdere tragicamente la vita”.