Migranti, Meloni rilancia il modello Albania al Consiglio Ue

Una riunione a Bruxelles ha visto protagonista Giorgia Meloni, che, colpita da un intenso stato influenzale, ha dovuto ritirarsi in hotel dopo aver partecipato a due eventi chiave: la discussione sui flussi migratori e il Consiglio europeo sul conflitto ucraino. Meloni ha chiesto al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis di rappresentare l’Italia durante il resto dei lavori. La premier ha difeso il protocollo d’intesa con l’Albania sui migranti e ha presieduto il summit informale sulla migrazione, sottolineando la necessità di “soluzioni innovative” e un quadro legale robusto riguardante rimpatri e immigrazione irregolare. Significativa la richiesta di presentazione e finalizzazione delle nuove norme sui rimpatri da parte della Commissione europea, con l’obiettivo di interrompere il “modello di business” dei trafficanti di esseri umani.

Un altro aspetto cruciale del summit è stato il dossier ucraino. I leader dell’Unione Europea hanno confermato un sostegno incrollabile all’Ucraina in vari ambiti, come quello politico e militare, per contrastare l’aggressione russa. Le conclusioni del Consiglio hanno incluse richieste urgenti per la fornitura di sistemi di difesa aerea e di sostegno alle brigate ucraine, con Zelensky focalizzato sulla necessità di 19 sistemi di difesa per proteggere infrastrutture critiche.

L’Unione Europea è intenzionata a intensificare la pressione sulla Russia, adottando ulteriori sanzioni e mantenendo immobilizzati i beni russi. Zelensky, d’altra parte, ha sottolineato l’importanza di un’unità internazionale per raggiungere una “pace giusta”, rimarcando la necessità di garanzie di sicurezza per l’Ucraina, non solo un cessate il fuoco, per evitare future aggressioni da parte di Putin.

Nel frattempo, Zelensky ha criticato l’idea di una “tregua natalizia” proposta dal premier ungherese Orban, ritenendola impraticabile considerando i legami tra Budapest e Mosca. La necessità di un forte apporto internazionale, compreso il sostegno degli Stati Uniti, è fondamentale per gli sforzi ucraini. Meloni, presiedendo come presidente del G7, ha ribadito la posizione dell’Italia nel sostenere l’Ucraina e costruire una pace duratura. La premier è attesa in Lapponia per un vertice Nord-Sud, sebbene la sua partecipazione sia a rischio a causa della salute.