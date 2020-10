La scelta del Governo di puntare sulle navi quarantena “non è una strategia vincente, considerando anche i costi notevoli”, per dirla in maniera chiara: “non sono la soluzione per il Covid-19 perché altissimo è il rischio di automantenere alcuni focolai a bordo”. A dirlo all’Adnkronos Claudia Lodesani, infettivologa e presidente di Medici Senza Frontiere, che punta il dito contro un sistema che mostra tutte le sue debolezze. A cominciare “dall’ulteriore risposta emergenziale che si vuol dare a un fenomeno che invece va affrontato in maniera programmata. Non si può continuare a emanare decreti dell’ultimo minuto pensando così di risolvere un problema che sappiamo essere complesso: probabilmente le navi quarantena sono la soluzione più ‘visibile'”, sottolinea Lodesani che ha lanciato lo scorso marzo l’intervento di Msf sul Covid-19 in Italia.

