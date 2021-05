Un ritorno in mare che è insieme sfida e solidarietà. Mediterranea, la piattaforma civica umanitaria, annuncia che a giugno il suo rimorchiatore Mare Jonio sarà di nuovo nelle acque davanti alla Libia. Al momento è ormeggiato a Venezia, con una diffida a effettuare soccorso sistematico in mare e a far salire il rescue team a bordo. Gli armatori di Mare Jonio, però, tra un mese vogliono lo stesso salpare.

“Nel mar Mediterraneo centrale si è avuta notizia, dopo la strage del 21 aprile scorso, di almeno altri tre naufragi, con decine di vittime e dispersi – scrivono in una nota gli attivisti di Mediterranea – Intanto altre navi non governative sono state sottoposte a fermi amministrativi arbitrari. Di fronte alla latitanza degli Stati europei che non intervengono, come dovrebbero, con una missione militare di ricerca e soccorso e di fronte al grido di dolore di donne, uomini, bambini in fuga dagli orrori della Libia, anche la nostra presenza è necessaria”.

Gli armatori Beppe Caccia e Alessandro Metz, e il capomissione Luca Casarini, sono indagati dalla procura di Ragusa per un trasbordo effettuato nel settembre scorso, quando Mare Jonio prese a bordo un gruppo di naufraghi dalla petroliera Etienne Maersk che li aveva recuperati un mese prima. I pm ragusani sono convinti che l’operazione fosse stata preceduta dalla promessa di una ricompensa in denaro, ma i protagonisti e la stessa compagnia danese Maersk hanno spiegato che il bonifico da 125 mila euro arrivato a novembre sul conto della Idra (la società armatrice di Caccia e Metz) era un ristoro per il fermo amministrativo subito dopo il trasbordo.

“Le inconsistenti accuse, rivolte al nostro equipaggio e ai nostri armatori dalla Procura di Ragusa hanno provocato il congelamento del progetto di una nuova e più grande nave da soccorso. Perciò abbiamo deciso di affrontare i lavori indispensabili a riprendere le missioni con la Mare Jonio”, chiosano gli attivisti nella nota.