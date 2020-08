– Ivan Boemo, sindaco di Gonars eletto un anno fa con i voti della lista civica di orientamento di centrodestra, sfida con un gesto eclatante il Governo. Prima l’appello alla cittadinanza a unire le forze ed evitare che altri minorenni non accompagnati fossero scaricati nel suo Comune. Poi il viaggio verso palazzo Chigi, dove ha deciso di recarsi guidando personalmente un pulmino con a bordo gli ultimi cinque ragazzini bengalesi rintracciati nella notte. A Roma, quindi, per pretendere dal Governo una soluzione a una situazione divenuta insostenibile per lui e per gli altri sindaci friulani alle prese da settimane con l’arrivo quotidiano di migranti, e in particolare di quelli non ancora maggiorenni lasciati in carico all’amministrazione del municipio in cui vengono trovati. Boemo dice su Facebook di reagire così di fronte a uno Stato “che non intende fare nulla per fermare questa emergenza dei profughi che dai Balcani stanno invadendo la nostra comunità”.

Mentre era in viaggio verso la capitale, Boemo è stato contattato dal prefetto Michele di Bari, capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, che gli ha comunicato che nel frattempo si erano liberati cinque posti a Trieste. Secondo Boemo grazie al tam tam mediatico, e – tiene a precisarlo – all’interessamento dei senatori forzisti Maurizio Gasparri e Sandra Savino, il ministero degli Interni gli ha promesso che sarà fissato un incontro con la ministra Luciana Lamorgese al suo rientro dalla Libia.

“Non riuscivamo a trovare una soluzione e l’unica strada era quella di un gesto forte – spiega Boemo, almeno in parte sollevato e ormai sulla via del rientro in Friuli -. Purtroppo, i cinque posti a Trieste si sono resi disponibili per la fuga di altrettanti ragazzini. E questa non è affatto una buona notizia, visto che il problema vero, in questo momento, è quello sanitario”.

Già, il Covid. “Quando sono stato eletto, ho giurato di tutelare la salute pubblica dei miei cittadini – continua Boemo -. L’ho fatto per loro e anche per quei ragazzini: non ce la facevo più a vederli cuocere sotto il sole per ore in mezzo alla strada in attesa del tampone. Questa non è accoglienza: non si possono trattare così le persone”. E allora, di fronte all’immobilismo dello Stato, stamani ha preso il furgoncino del Comune e ci ha caricato sopra gli ultimi minorenni in ordine di tempo scaricati da chissà quale passeur.

“La Polizia stradale li aveva trovati all’alba all’autogrill di Gonars, lungo l’autostrada A4. Quando mi hanno chiamato, mi sono cadute le braccia – dice -. Era la terza notte che non dormivo. Ma con i minorenni, si sa, i Comuni si devono arrangiare e visto che per paura del Covid nessuno si mette al volante di un mezzo pieno di gente, tantomeno migranti, l’ho fatto io. Rischiando in prima persona. Ma lieto di vedere quei ragazzini felici alla notizia che stavamo andando a Roma. Wonderful, ripetevano”.

Eppure, la notte prima il monitoraggio sembrava avere funzionato. “Esiste un unico punto da cui i migranti possono arrivare dall’autostrada in paese – spiega Boemo -. Così, con il gruppo di cittadini che avevano raccolto il mio appello avevamo sistemato un gazebo e organizzato una serie di turni dalle 21 alle 7 a presidio della zona. Non ronde, non è a quello che pensavo. Con il comandante della polizia locale, intanto, io avevo predisposto controlli delle auto lungo la strada provinciale 80 per verificare che non trasportassero migranti. Poi, però, è arrivata la telefonata della Polstrada: stavolta li avevano trovati alla stazione di servizio”.

Una doccia fredda, seguita dalla conferma del prefetto di Udine, Angelo Ciuni, sull’indisponibilità di posti in regione in cui sistemarli. E così, a riprova che il suo non era affatto un bluff, ha puntato verso palazzo Chigi. “Premesso che, secondo me, la metà dei ragazzini non sono minorenni e che bisognerebbe prevedere per legge il test dei raggi ai polsi per verificarne l’effettiva età – suggerisce Boemo -, l’unica soluzione possibile può arrivare da una stretta sui controlli al confine. E a farli non possono essere le forze dell’ordine, ridotte già allo stremo, ma deve essere mandato l’esercito. Una volta per tutte, perché in gioco c’è la nostra e la loro salute”.