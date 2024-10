Migranti in Albania, Meloni all’attacco: ‘siluro’ a Conte

“Supereremo tutti gli ostacoli, ogni sentenza irragionevole e il protocollo funzionerà, sono pronta a lavorarci giorno e notte”. Così si è espressa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il comizio finale del centrodestra a sostegno di Marco Bucci per le elezioni regionali in Liguria. Ha menzionato il “famoso protocollo Italia-Albania”, definito di interesse internazionale, capace di inaugurare una nuova epoca nella gestione dei flussi migratori.

Meloni ha sottolineato come la sua amministrazione supererà ogni attacco da parte della sinistra, che critica l’iniziativa migratoria. Ha fatto riferimento alle attuali polemiche da parte dei 5 Stelle, che chiedono una condanna per danno erariale in merito ai fondi destinati al protocollo con l’Albania, contrastando con le spese precedenti del governo. Ha anche parlato della sua amministrazione, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti in due anni di governo, evidenziando che l’Italia sta crescendo più della media eurozona e vantando miglioramenti economici e finanziari.

In merito alla manovra fiscale, Meloni ha presentato la sua terza legge di bilancio, descrivendola come una manovra di buonsenso che evita sprechi, mantenendo i conti in ordine e senza aumentare le tasse. Ha criticato la sinistra per la richiesta di una tassa sugli extraprofitti delle banche, sottolineando che, quando erano al governo, garantivano aiuto alle banche invece di tassarle.

Per quanto riguarda le pensioni, Meloni ha replicato alle critiche del leader 5 Stelle, Giuseppe Conte, affermando che il suo governo ha effettivamente aumentato le pensioni minime a 600 euro. Ha evidenziato che, con i fondi spesi precedentemente da Conte per ristrutturazioni, sarebbe potuto avvenire un ulteriore aumento significativo delle pensioni.

In tema di giustizia, Meloni ha negato le accuse di voler esercitare un controllo politico sulla magistratura, chiarendo che la sua riforma tende a ridurre tale controllo. Ha anche ribadito l’importanza di andare avanti con le riforme, inclusa quella della giustizia e dell’autonomia. Meloni ha difeso il suo operato, affermando di essere determinata e motivata a portare avanti le riforme necessarie per il Paese.