Migranti in Albania, il fermo dei giudici: 43 tornano in Italia

I giudici della Corte di Appello di Roma hanno sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti per 43 migranti, originari di Bangladesh ed Egitto, portati in Albania. Questa decisione fa seguito a precedenti simili, dove i giudici non hanno convalidato i trattenimenti da parte della questura di Roma. I migranti potranno rientrare in Italia il giorno dopo, con un motovedetta della Guardia Costiera che li riporterà a Bari.

La Corte ha deciso di rinviare la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, interrogandosi se il diritto unitario permetta di designare un Paese sicuro senza che siano soddisfatte le condizioni necessarie per alcune categorie di persone. Inoltre, sono stati sollevati dubbi sulla qualificazione di un Paese di origine come sicuro quando ci sono eccezioni per specifiche categorie. La Corte di Cassazione ha rimandato la causa in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia.

I giudici della Corte di Appello hanno sottolineato che, per effetto della sospensione, non è possibile rispettare il termine di quarantotto ore per la convalida, giustificando la liberazione dei migranti trattenuti in applicazione dell’art. 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La reazione del governo, rappresentato dal ministro Tommaso Foti, esprime preoccupazione per la decisione della Corte, criticando il fatto che parte della magistratura intervenga nel decidere quali Paesi siano sicuri, sovrapponendosi così all’autorità del governo. Foti ha confermato che l’esecutivo continuerà a seguire le riforme promesse, rispettando il mandato ricevuto dagli italiani.