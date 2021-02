Un gommone con 110 persone in pericolo al largo della Libia. Una telefonata è stata raccolta da Alarm Phone: “Il meteo sta peggiorando – spiega l’organizzazione che ha ricevuto l’Sos dai migranti – ci dicono che ci sono onde alte e una tempesta in corso. Le autorità sono informate. Serve soccorso subito! Non lasciateli annegare”.

“Le 100 persone, di cui 9 donne – è l’aggiornamento di Alarm Phone – sono ancora in mare e la tempesta è in corso. Sono a bordo di un gommone bianco che è stato avvistato Una petroliera è in zona. Abbiamo allertato le autorità più di 4 ore fa, ma nessuna reazione! Hanno bisogno di soccorso ora”.