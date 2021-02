La Aita Mari, nave della Ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, è nel porto di Augusta. A bordo i 102 migranti soccorsi tra venerdì e sabato nel Mediterraneo in zona Sar libica. Ancora una volta con rapidità, come sta avvenendo sempre più frequentemente nelle ultime settimane, il Viminale ha concesso il porto di sbarco avviando contestualmente la richiesta di ricollocamento dei migranti. Un modus operandi, quello della gestione Lamorgese, che la ministra dell’Interno ha sottolineato venerdì deponendo in aula a Catania nell’udienza preliminare del processo Gregoretti che vede Matteo Salvini imputato di sequestro di persona per avere invece trattenuto a bordo della nave della Guardia costiera italiana i 135 migranti salvati a luglio 2019, rifiutandosi di farli sbarcare se prima l’Europa non avesse preso impegno alla redistribuzione.

Sono giorni di traffico molto intenso nel Mediterraneo, dove – complice il bel tempo – i trafficanti mettono in mare decine di barconi contemporaneamente. Solo a Lampedusa, autonomamente, nelle ultime 24 ore sono giunte 900 persone mandando in tilt l’hotspot che adesso ospita più di un migliaia di persone. Gli ultimi arrivati 83 migranti per i quali il centralino Alarm phone ieri aveva dato l’allarme dopo aver perso i contatti con l’imbarcazione che chiedeva aiuto. Sempre a Lampedusa questa mattina sono riprese le ricerche degli otto dispersi nel capovolgimento di un barcone soccorso venerdi notte a 15 miglia dall’isola dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza che ne hanno tratte in salvo 47. E sono centinaia i migranti intercettati dalla guardia costiera libica e riportati indietro.