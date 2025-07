Migranti, il ministro Piantedosi chiarisce l’incidente in Libia

Il tema della gestione dei migranti continua a sollevare discussioni nel panorama politico italiano. Recentemente, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato una controversa vicenda legata a un incontro con autorità libiche, che era previsto ma non ha avuto luogo.

Piantedosi ha spiegato che l’annullamento della riunione è stato causato da un “corto circuito protocollare” e ha negato che l’Italia fosse coinvolta in un eventuale respingimento della delegazione europea. Ha sottolineato che non si trattava semplicemente di un incidente da poco, ma di un’importante opportunità persa, dato che sarebbe stata la prima visita di questo tipo in Cirenaica.

L’opposizione politica ha accusato il governo di essere stato umiliato in questa situazione, ma il ministro ha ribadito che l’episodio non è attribuibile alla delegazione italiana. Piantedosi ha insistito sull’importanza della collaborazione con entrambe le parti libiche, affermando che gli eccellenti rapporti che l’Italia ha instaurato nella regione sono fondamentali per proseguire un lavoro già proficuo.

Riguardo alla questione migratoria, il ministro ha dichiarato di non temere una massiccia ondata di arrivi, citando nuovamente la cooperazione delle autorità libiche e tunisine contro il traffico di esseri umani. Inoltre, ha fornito numeri che indicano una diminuzione degli sbarchi rispetto all’anno precedente, escludendo quindi che ci sia stata una violazione di eventuali accordi.

Infine, Piantedosi ha confermato la volontà di continuare a lavorare per rafforzare le relazioni con la Libia e ha dichiarato che tornerà a visite ufficiali nel paese per consolidare ulteriormente la collaborazione tra le due nazioni.