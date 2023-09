Migranti, i numeri di Lampedusa: 11.560 sbarcati in 6 giorni

I dati dall’11 settembre ad oggi, trasferiti in 9.752 con 23 vettori diversi

Sull’isola di Lampedusa, come apprende l’Adnkronos, nella settimana dall’11 settembre a questa mattina sono sbarcate complessivi 11.560 migranti. Nello stesso periodo sono state compiute operazioni di trasferimento di 9.752 migranti con 23 vettori diversi. Nello stesso periodo, sono state compiute operazioni di trasferimento di 9.752 migranti con 23 vettori diversi. Nel dettaglio, l’11 settembre sono arrivati 1.997 migranti, il 12 settembre 4.829, il 13 settembre 2.172 persone, il 14 settembre 854, il giorno dopo 527, per arrivare ai 1.037 di ieri. Questa mattina, fino alle 8 sono arrivate a Lampedusa 144 persone. Per un totale di 11.560 persone.

Al momento presso l’hotspot sono presenti 2.120 migranti. Per oggi sono previsti i trasferimenti per 890 persone.