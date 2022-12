Migranti, Geo Barents attracca a Salerno. Humanity al porto di Bari

E’ attraccata poco alle 8.30 di questa mattina al porto di Salerno la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza Frontiere con a bordo 248 migranti (circa 80 i minori) salvati in diverse operazioni nel Mediterraneo. Sul molo 3 Gennaio del porto salernitano è pronta la macchina dell’accoglienza predisposta dalla Prefettura di Salerno, con volontari della Protezione civile, sanitari del 118 e forze dell’ordine ad attendere lo sbarco. Il Comune di Salerno ha fatto sapere che ospiterà, attraverso la propria rete di accoglienza, circa 20 minori mentre i restanti 60 saranno accolti a Taranto, nelle varie realtà della rete ministeriale Sai.

E’ quindi arrivata al porto di Bari la nave della organizzazione non governativa Sos Humanity a bordo della quale hanno viaggiato 261 persone, di cui 93 minorenni, 140 uomini e 28 donne. Si tratta di migranti salvati dai naufragi nel Mar Mediterraneo. A terra la Asl del capoluogo pugliese ha predisposto un piano sanitario e di protezione civile.

“Dopo quasi 40 ore di guida in condizioni meteorologiche avverse con venti molto forti e onde alte fino a 3 metri – si legge nel profilo twitter dell’organizzazione – il #Humanity1 (il nome dell’imbarcazione ndr) è arrivato in #Bari, Italia. Ci auguriamo che tutti i 261 precedentemente soccorsi in mare possano sbarcare rapidamente. La traversata è stata molto faticosa”.