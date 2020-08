“Quando si parla di immigrazione da troppo tempo si approccia con la modalità dell’emergenza, nel tentativo di risolvere problemi pensando che i problemi abbiano una durata circoscritta. L’immigrazione rappresenta l’archetipo di questa modalità dal mio punto di vista miope, per un verso, e non propriamente intelligente per l’altro. Storicamente l’immigrazione è stata vissuta come una questione che ci riguardava come migranti, poi come Paese di transito, avevamo la consapevolezza che i flussi migratori ci interessassero per un periodo molto limitato, vero è che lo strumento con il quale abbiamo gestito dagli anni ’90 fino al 2011 i flussi migratori sono state le ordinanze di Protezione Civile”. Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli ospite del Versilia festival.

