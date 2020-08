In ragione del maggior impatto dei flussi che sopporta la Sicilia, sono stati intensificati, fin da maggio, al termine del lockdown, i trasferimenti di migranti verso altre regioni italiane. In particolare, si apprende da fonti del Viminale, a partire da giugno scorso, sono stati trasferiti dalla Sicilia 4.086 migranti. La redistribuzione sul territorio nazionale è avvenuta all’esito dello screening sanitario. Infine, in relazione alle maggiori esigenze di vigilanza dei centri per migranti, in Sicilia sono attualmente impiegati 979 militari della ‘Operazione strade sicure’, 400 inviati nel solo mese di agosto.

