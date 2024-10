Migranti e Paesi sicuri, il CdM approva il decreto legge

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge riguardante i migranti, che modifica l’approccio attuale sui Paesi considerati sicuri per i rimpatri. Fino ad ora, la lista era aggiornata annualmente di concerto tra i ministeri degli Esteri, Interno e Giustizia. Con il nuovo provvedimento, l’indicazione dei Paesi sicuri diventa norma primaria. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sottolineato che la decisione segue una sentenza complessa della Corte di giustizia europea, che potrebbe non essere stata compresa correttamente dai giudici.

Un problema evidenziato riguarda i migranti di “cittadinanza incerta”, che dichiarano la loro provenienza ma non presentano documenti che possano provare il loro arrivo da determinati Paesi. Questo porta a lasciare ai migranti stessi la definizione dei parametri di sicurezza. Il decreto introduce un elenco di 19 Paesi sicuri, ridotto dai 22 originali, escludendo Camerun, Colombia e Nigeria, come spiegato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Questa lista diventa una fonte primaria per i giuristi, offrendo loro un riferimento chiaro per le decisioni, contrastando così interpretazioni variabili da parte dei tribunali.

Il Governo ritiene di aver affrontato correttamente diversi casi controversi precedenti, che sono stati impugnati legalmente. Tuttavia, il tema genera tensioni tra il Governo e la magistratura, in particolare riguardo alla questione dei migranti provenienti dall’Albania. Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati, ha chiarito che non si tratta di uno scontro istituzionale, bensì di una difesa dell’autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario. I magistrati non si oppongono al Governo, ma ritengono fondamentale mantenere la loro indipendenza nel processo decisionale.

In sintesi, il decreto legge si prefigge di rendere più chiaro e normativo il trattato sui rimpatri dei migranti, stabilendo un elenco di Paesi sicuri e affrontando le criticità legate alla provenienza dei richiedenti asilo, ma genera al contempo un dibattito acceso sul rapporto tra potere politico e giustizia.