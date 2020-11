“In relazione alle fotografie apparse sul sito web” del Giornale, “si precisa che esse si riferiscono ad un servizio di trasferimento di migranti dalle navi quarantena ai centri di permanenza per rimpatri, avvenuto giovedì scorso. Nella circostanza, sono state effettuate le seguenti tratte: Fiumicino-Catania solo scorta, Catania- Milano con 40 stranieri. Milano-Catania solo scorta e Catania-Torino-Roma con 41 stranieri. L’aereo aveva circa 25 posti liberi, in modo da consentire il rispetto delle normative anti-Covid”. È quanto scrive in una nota di precisazione inviata al direttore de ‘Il Giornale’ l’ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

