Cercavano di raggiungere a piedi il confine con la Francia, sull’Autostrada dei Fiori. Sono stati diversi automobilisti a dare l’allarme, questa mattina alle 7.30, preoccupati della situazione di pericolo che si era venuta a creare, tra camion e auto che sfrecciavano a velocità superiore ai 100 km diretti al lavoro. Si tratta di quattordici migranti provenienti dal Bangladesh, tutti ragazzi dai 20 ai 30anni, probabilmente giunti durante la notte nascosti nei tir: 5 si trovavano nei pressi dell’autogrill Rinovo, subito dopo l’entrata del casello autostradale di Andora in direzione Ventimiglia, mentre altri nove camminavano in carreggiata sul ciglio della A10 poco distante l’area di servizio di Bordighera Nord. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Imperia che ha messo in sicurezza i migranti, nonché i militi e la guardia medica del 118 per le visite di protocollo anticovid, dopodiché sono stati trasferiti nelle questure di Imperia e Savona per l’identificazione e la verifica dei permessi di soggiorno, se già in loro possesso, o la richiesta di questi per motivi umanitari.

L’intervento della Stradale è l’ennesima caso di un fenomeno ormai tristemente noto e frequente in tutta la rete autostradale da Savona a Ventimiglia e che nel corso degli ultimi anni ha visto anche la morte di giovani migranti (perlopiù magrebini, afgani, pakistani, eritrei, siriani, indiani) che sognavano un futuro migliore sfuggendo alla guerra nel proprio Paese o dalla povertà, come avvenne nel 2016 per la 17enne eritrea Milet Tesfamariam, investita da un tir in una galleria della A10 nei pressi di Ventimiglia, a 4 chilometri da Mentone.