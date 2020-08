“Quell’ordinanza di Musumeci sui migranti è un inutile manifesto di propaganda, perché il presidente di una regione non può intervenire nelle aree di sicurezza che sono di competenza esclusiva dello Stato, creando un allarme inutile che non esiste. Insomma, è fatto solo per avere qualche titolo di giornale…”. Dalla Tunisia, dove vive ormai da qualche anno, l’ex Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta non risparmia critiche all’ordinanza ‘bocciata’ dal Tar Sicilia dopo il ricorso presentato dal Viminale e da Palazzo Chigi. “Con la stessa logica Musumeci potrebbe chiudere le Carceri per via del Covid”, dice in una intervista all’Adnkronos. “Un provvedimento sanitario non può essere efficace, dentro i luoghi deputati alla sicurezza dello Stato…”.

