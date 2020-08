Italia fabbrica di irregolari. Il nostro Paese è entrato in una spirale perversa. Aumentano gli sbarchi, pur mantenendosi molto lontani dai record di quattro anni fa. Crollano le domande d’asilo accolte. Restano al palo i rimpatri. Risultato inevitabile: nonostante la recente sanatoria, cresce il popolo dei migranti invisibili. Non solo. L’Italia è avarissima anche nella concessione di permessi di soggiorno per lavoro.. A fotografare la criticità cronica del nostro “governo dell’immigrazione” è uno studio della fondazione Leone Moressa. «Nel 2020 – scrivono i ricercatori – gli sbarchi nel Mediterraneo sono tornati ad aumentare, dopo il brusco calo avviato a metà del 2017. Al 21 agosto, gli sbarchi del 2020 sono 17.264, più di quelli di tutto il 2019, ben lontani però rispetto ai picchi del 2014 (170 mila) e del 2016 (181 mila). Va ricordato, inoltre, che nel periodo 2010-2019 la Grecia ha registrato quasi il doppio degli arrivi rispetto all’Italia».

Crolla l’asilo. «Dopo i picchi del 2016 e 2017, le richieste d’asilo sono calate drasticamente nel 2018 e sono ulteriormente diminuite nel 2019, arrivando a quota 35mila. Fino al 2014, l’Italia aveva un tasso di esiti positivi delle domande d’asilo più alto rispetto alla media Ue (addirittura 80% nel 2012). Dal 2015 la percentuale di domande accolte si è abbassata notevolmente. Nel 2019 si registra un ulteriore calo, a seguito dell’inasprimento della normativa col “decreto Salvini”».



Rimpatri a rallentatore. «I rimpatri di migranti irregolari sono rimasti costanti (aumentando la presenza irregolare sul territorio). I rimpatri sono stati circa 6 mila nel 2019, un quarto degli irregolari individuati sul territorio, a cui si aggiungono meno di 10 mila persone respinte alla frontiera (principalmente agli aeroporti)». E così, «la diminuzione delle domande d’asilo accolte, senza un aumento dei rimpatri, ha determinato un inevitabile aumento della presenza straniera irregolare, stimata intorno a 600mila persone».



Pochi permessi. «Infine, va considerato che gli arrivi di migranti irregolari sono strettamente legati all’apertura o meno di canali di ingresso legali. Nel 2019 l’Italia è in ventesima posizione in Europa per numero di permessi di soggiorno per motivi di lavoro (circa 11 mila), addirittura dietro a Malta e Irlanda. Sui 176 mila permessi rilasciati, solo il 6,3% infatti è per lavoro. La quota maggioritaria (57,4%) è invece quella dei permessi per ricongiungimento familiare. Situazione ben diversa nel resto d’Europa, dove sono soprattutto i Paesi dell’Est, tra i più chiusi sul fronte dell’accoglienza dei profughi, ad accogliere migranti economici».



Crescono gli irregolari. Concludendo, secondo i ricercatori della fondazione Leone Moressa, «negli anni in cui gli sbarchi erano ridotti a seguito degli accordi con la Libia, l’Italia non è riuscita a risolvere le criticità strutturali del sistema di accoglienza. L’inasprimento della normativa sul diritto d’asilo, con l’abolizione della Protezione umanitaria, non è stato accompagnato da un aumento dei rimpatri dei migranti irregolari, determinando così un aumento della presenza irregolare. Al tempo stesso, l’Italia è tra i Paesi europei più chiusi dal punto di vista degli arrivi di immigrati per lavoro».