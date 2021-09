John pregava la sua terapeuta di dirgli come avrebbe potuto staccarsi un braccio. Il ricordo delle torture subite in Libia, tra cui quella di essere stato appeso per le braccia, era infatti così persistente e pervasivo da generare in lui una sensazione continua di strappo, che era al contempo dolore fisico e memoria del terribile trauma: sbarazzarsi di quell’arto gli sembrava il solo modo possibile per lasciarsi alle spalle quell’esperienza.

La psicologa Lilian Pizzi, psicoterapeuta di Medici senza frontiere da anni impegnata nella cura delle persone sopravvissute a tortura, si commuove parlando delle sofferenze che le raccontano i suoi pazienti: ma avverte di non soffermarsi sui dettagli macabri e raccapriccianti, perché quelli “riducono le persone a corpo, che è proprio ciò che ha vissuto la vittima. Lo scopo della tortura è azzerare il pensiero, e l’obiettivo della terapia è riattivarlo”.

Secondo la psicologa nelle sedute con le vittime di tortura è sempre presente come un fantasma anche il carnefice, che continua a trasmettere al paziente il suo messaggio di terrore, annichilendolo come essere umano e condannandolo al silenzio. L’errore che gli psicoerapeuti possono fare è “patologizzare” lo stato del paziente, interpretando come “sintomi” quelli che sono semplicemente i risultati deliberatamente cercati dai torturatori, che applicano tecniche in genere messe a punto proprio da medici, psicologi e psichiatri per cancellare l’identità, la cultura, la storia personale e i desideri del soggetto.

Per Pizzi il termine “viaggio” applicato alle migrazioni è ipocrita, e persino il termine “trauma” non rende giustizia all’esperienza subita dai migranti vittime di torture, che sono loro deliberatamente inflitte per annichilirli e il cui unico risultato possibile è la completa perdita di fiducia nell’umanità.

Il viaggio migratorio è piuttosto un tremendo “rito di passaggio”, caratterizzato da tre fasi: la separazione dal proprio contesto di origine, cui fanno seguito uno stato di marginalità e sofferenza e alla fine il raggiungimento di una nuova integrazione. Le violenze subite dai migranti li bloccano nella seconda fase, impedendo loro di raggiungere l’equilibrio. Le strategie terapeutiche sono del tutto diverse da quelle usuali, che spingono i pazienti a cercare dentro di sé le cause dei loro conflitti e sofferenze: in questo caso bisogna invece prendere chiaramente posizione, spiegando alla persona che ciò che sente le è stato deliberatamente inflitto e che il carnefice ha voluto imprimere dentro di lei un messaggio dal quale bisogna liberarsi.

La vittima sogna invece di liberarsi del corpo, che è lo strumento usato per farla soffrire e per ricordarle per sempre che potrebbe subire di nuovo quei trattamenti; il terapeuta deve considerare le aree ancora intatte, magari cercando di attivare le risposte che la persona stessa utilizzerebbe nel suo contesto sociale di origine, più che imponendo la nostra visione psicoterapeutica, che non è meno “etnica” di tutte le altre pratiche di guarigione diffuse sulla Terra.

La strategia del carnefice e la sua teoria sulla mente della vittima (considerata docile, sottomessa e inoffensiva) vanno svelate al paziente, e lo si deve aiutare a sentire profondamente un senso di rivolta verso le ingiustizie subite, perché possa espellere i contenuti mentali tossici che è stato costretto a introiettare. Secondo la dottoressa Pizzi “nella persona c’è un lotta interna tra una parte di sé ancora sotto l’influenza del carnefice, che è una sorta di parassita psichico, e una parte che tenta di liberarsi…bisogna rompere il silenzio e anche i sintomi vanno utilizzati per smascherare il linguaggio della tortura, che usa il dolore e il potere per annullare ogni desiderio”.

I popoli esposti cronicamente a violenza politica presentano un tasso insolitamente alto di disturbi psichici gravi che perdurano per anni dopo gli eventi traumatici. Lo psichiatra Mohammad Marie e i suoi colleghi dell’Università nazionale An-Najah di Nablus (Palestina) hanno registrato tassi abnormemente elevati di depressione e ansia di origine post-traumatica nella popolazione palestinese. La psicologia geopolitica non si limita alla diagnosi clinica, spesso utilizzata per mascherare le cause materiali, storiche e politiche di tante sofferenze, ma integra queste ultime in una visione globale dei problemi che tiene conto del più ampio contesto sociale all’interno del quale si snodano le vicende individuali.

*Psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale, Viterbo