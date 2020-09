“Tutto è avvenuto in un fazzoletto di mare che era messo in sicurezza, fino a quell’attimo, dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza. I miei colleghi a bordo del motoveliero sono rimasti fino all’ultimo, hanno messo in sicurezza i migranti e dopo, in seguito all’esplosione, sono finiti in mare, feriti e ancora in ospedale. Abbiamo buttato in acqua tutto ciò che poteva aiutare i migranti a galleggiare, a sopravvivere, e siamo riusciti a mettere in salvo quante più persone possibile. Giovanni Antonio Frisella, ora ricoverato con un piede fratturato, è caduto in acqua dopo l’esplosione e in mare ha aiutato a tenere a galla i migranti – continua Novelli – Uno non riusciva a nuotare, così mi sono buttato anche io per dargli una mano per poi risalire insieme su una barca della Capitaneria”. (di Silvia Mancinelli)

