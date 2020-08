“Come molte persone che hanno successo nel mondo dell’arte ho comprato uno yacht per ‘navigare’ nel Mediterraneo”. E’ quanto scrive ironicamente lo street artist inglese Banksy in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, mentre scorrono le immagini della più famosa delle case d’aste e, poi, di un drammatico naufragio di migranti. “E’ una barca che apparteneva alla Marina Francese – si chiama Louise Michel -, l’abbiamo trasformata in una imbarcazione di salvataggio perché le autorità europee – e qui si vede nel filmato un funzionario che dorme – ignorano deliberatamente le richieste di soccorso dei ‘non europei’. All Black Lives Matter”.

