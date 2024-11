Migranti Albania, Musk attacca duramente i giudici italiani: polemica per il tweet

Elon Musk, con un tweet provocatorio, ha criticato i giudici italiani coinvolti nel dibattito sul trattenimento dei migranti nei Cpr in Albania, affermando che “questi giudici se ne devono andare”. Questa dichiarazione è avvenuta in risposta alla sospensione della convalida di trattenimento di sette migranti da parte di un tribunale di Roma. Matteo Salvini ha appoggiato Musk, sostenendo che la decisione del tribunale rappresenta una minaccia per la sicurezza degli italiani.

Tuttavia, non tutti nel governo concordano con Salvini. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha definito le parole di Musk inopportune e contrarie all’intento del centrodestra di mantenere un dialogo costruttivo con la magistratura. Durante un recente Consiglio dei ministri, non ci sono stati commenti sul tema, nonostante le criticità sollevate dai giudici. Secondo alcuni ministri, non ci sono cambiamenti nel Memorandum Roma-Tirana.

L’intervento di Musk ha attirato anche reazioni della magistratura; Giuseppe Santalucia, presidente dell’Anm, ha affermato che le dichiarazioni del tycoon mettono a repentaglio la sovranità dello Stato, mentre Suzuki Carbone, membro del Consiglio Superiore di Magistratura, ha descritto il comportamento di Musk come pericoloso per la democrazia. La Lega, dal canto suo, ha invitato l’Anm a concentrarsi sul proprio lavoro invece di polemizzare con Musk.

Nel partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, le opinioni sono divise. Tommaso Foti ha riconosciuto il diritto di Musk a esprimere la sua opinione, mentre Fabio Rampelli ha ringraziato Musk ma ha affermato che l’Italia è in grado di difendersi da sola. Palazzo Chigi non ha commentato le dichiarazioni di Musk, che ha legami consolidati con Meloni; i due hanno avuto frequenti contatti e la premier ha persino consegnato a Musk un premio a New York.

In questo contesto, Musk viene visto come un possibile intermediario tra Roma e Washington, facilitando un potenziale rapporto privilegiato tra Meloni e Trump, specialmente in un periodo di crescente tensione tra governo e magistratura italiana.