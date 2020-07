“Ieri, secondo i media tunisini, si è verificato un naufragio vicino alle coste di Mehdia. Una persona è stata salvata dopo aver trascorso 4 giorni in mare, 24 persone sono ancora disperse. Questo è il terzo naufragio Tunisia questa settimana”. Lo afferma Alarm Phone che aggiunge anche che non ci sono più notizie dei 17 migranti da oltre due giorni in pericolo nel Mediterraneo: “Abbiamo provato a contattare tutte le autorità durante la notte ma nessuno risponde al telefono. Abbiamo perso il contatto con le 17 persone 14 ore fa. Non sappiamo cosa sia successo o dove siano. Chiediamo non solo il soccorso, ma anche la fine di questo silenzio istituzionale”.