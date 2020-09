La nave Alan Kurdi ha attraccato stamane al molo Cocciani di Olbia (SS), a bordo i 125 migranti salvati in mare dalla ONG tedesca. Ad attenderla un nutrito dispiegamento di forze di polizia e un gruppo di manifestanti, guidati dalla Lega sarda. A poter varcare il cancello del molo solo il deputato leghista Eugenio Zoffili, coordinatore sardo del partito di Matteo Salvini, e l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde. Zoffili protesta seduto sul molo di fronte alla Alan Kurdi: “E’ una vergogna, siamo contrari all’arrivo di questi immigrati clandestini, lo abbiamo espresso anche con il presidente della Regione, Christian Solinas. Non vogliamo che la Sardegna diventi come Lampedusa, isola bellissima che vive tra mille problemi per colpa dell’immigrazione clandestina”. Il coordinatore ha anche lamentato il fatto che non è stato permesso ad alcuni consiglieri regionali della Lega, arrivati con lui, di superare la cancellata del molo.

