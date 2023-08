Trasferito in elisoccorso al Meyer di Firenze

Un bambino, ospite del centro richiedenti asilo di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, è caduto dalla finestra del terzo piano della struttura in via Zenzano ed è stato trasferito e ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

E’ accaduto nel primo pomeriggio. Sul posto sono accorsi un’ambulanza di Pieve Santo Stefano, l’elisoccorso Pegaso arrivato da Fabriano e i carabinieri.